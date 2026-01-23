Россияне пытаются форсировать реку под Волчанском на квадроциклах

Российские войска начали применять новую тактику на Волчанском направлении, пытаясь форсировать реку с помощью квадроциклов. Об этом сообщает военный Telegram-канал «Офицер».



По данным источника, оккупанты выбирают самые узкие участки русла, где вода достаточно промерзла, после чего на высокой скорости пытаются прорваться на противоположный берег.



Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс» отмечает, что подобные действия выглядят крайне рискованными и фактически обречены на провал.



«Это очередная нелепая тактика, которая не имеет реальных шансов на успех. Однако на участках фронта, где река формирует линию боевого соприкосновения, возможны попытки пешего перемещения личного состава по льду», — подчеркнул он.



Согласно информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах пяти населённых пунктов, включая Волчанск.

Продвижение ВС РФ на Волчанском направлении.

В то же время сами российские военные публикуют видеозаписи с разрушенных позиций своих подразделений, комментируя серьёзные потери и сложности с продвижением на данном участке фронта.



«Там дальше Волчанск, туда не пройти, будем менять ребят на позициях. Вот что значит, когда человек "выгорает на работе"», — комментирует захватчик, показывая останки очередного оккупанта.