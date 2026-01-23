Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Выбор без выбора: почему новые правила РФ разрывают семьи на оккупированных территориях
23 января 2026, 16:35

С 1 января 2026 года в России и на временно оккупированных территориях Украины вступают в силу новые правила учета зарубежных контактов граждан. Об этом сообщает издание Нижние Серогозы.City. Соответствующее постановление, принятое совместно МИД, Минцифры и Генпрокуратурой РФ, вводит жесткие ограничения на количество близких родственников, постоянно проживающих за пределами страны.

Правило «трех родственников»

Согласно новым нормам, жителю оккупированной территории разрешается иметь не более трех близких родственников за границей. К этой категории оккупационные власти относят супругов, родителей и детей, братьев и сестер, а также дедушек, бабушек и внуков.

Все сведения о таких родственниках подлежат обязательному внесению в специальную государственную систему под названием «Родственные связи».

Цифровой контроль и механизм реализации

Для внедрения новых правил установлен поэтапный график на начало 2026 года. С 1 февраля на портале «Госуслуги» начнет работать сервис «Мои родственники за границей», через который жители смогут проверить внесенные данные и внести изменения, предоставив подтверждающие документы.

До 1 марта будет действовать переходный период: за это время граждане обязаны официально подтвердить только трех «разрешенных» родственников либо подать заявление на исключение остальных из реестра.

При этом исключить родственника из базы будет крайне сложно. Единственным основанием станет доказанный факт отсутствия контактов более пяти лет. Проверку этих сведений будут проводить спецслужбы, отслеживая переписку, телефонные звонки и другие формы коммуникации.

Наказание за нарушение — статус «иноагента»

В случае превышения лимита в три человека без уведомления властей гражданин автоматически попадает в реестр «иностранных агентов». Этот статус фактически означает профессиональную и общественную изоляцию. Он предусматривает запрет на работу на государственной службе, преподавание в вузах, участие в государственных тендерах и получение грантов.

По сути, любая активная профессиональная или общественная деятельность для такого человека становится невозможной.

Что это означает для жителей оккупированной части Донбасса

Для жителей оккупированных территорий, чьи семьи были разделены войной и государственными границами, новые нормы создают ситуацию повышенного риска. Любая семья, имеющая нескольких родственников на подконтрольной Украине территории, автоматически оказывается под угрозой. Даже сам факт наличия родных в Украине может стать формальным основанием для признания человека «иноагентом».

Людей ставят перед жестким выбором: сохранить семейные связи или официально «отказаться» от части своей семьи ради формального соблюдения правил. В Москве эти меры подаются как шаги по «обеспечению национальной безопасности». Заместитель главы МИД РФ Сергей Морозов заявил, что лимит в три родственника якобы является «разумным балансом», поскольку широкие зарубежные связи, по его словам, повышают риски внешнего влияния.

Однако анализ доступных источников указывает на иное: новые правила становятся инструментом давления и изоляции, углубляют разрыв между людьми и их близкими и создают дополнительные механизмы для преследований со стороны оккупационной власти. С января 2026 года любые родственные связи за границей фактически превращаются в потенциальную угрозу свободе и безопасности жителей оккупации.

Авторка: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»  

