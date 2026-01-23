В Дружковке обнаружили российские магнитные мины: в ГВА обратились к жителям

Российские магнитные мины. Фото: Дружковская ГВА

В городе Дружковка Донецкой области обнаружили российские магнитные мины, которые представляют серьезную угрозу жизни и здоровью людей. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



В ГВА местных жителей призывают не прикасаться к подозрительным предметам, не приближаться к ним и не пытаться перемещать или обезвреживать самостоятельно.



«В случае обнаружения подозрительного предмета немедленно сообщите Национальной полиции по номеру 102 или ГСЧС по номеру 101. Позаботьтесь о собственной безопасности и обязательно предупредите родных, близких и соседей», – отметили в администрации.

Напомним, что ночью 22 января войска России обстреляли Дружковку, в результате чего в городе повреждена пожарная часть.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко