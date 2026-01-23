Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ИИ-перехватчики будут сбивать «Шахеды» ещё на границе Украины
23 января 2026, 17:37

ИИ-перехватчики будут сбивать «Шахеды» ещё на границе Украины

Сбитый БПЛА. Сбитый БПЛА.

В Украине планируют внедрить новую систему противовоздушной обороны с использованием искусственного интеллекта, которая позволит перехватывать ударные беспилотники РФ ещё на подлёте к государственной границе. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

По его словам, в перспективе российские дроны типа «Шахед» практически перестанут достигать Киева, Днепра, Одессы и других крупных городов.

Комментируя заявление политика, специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов («Флеш») отметил, что ключевой принцип новой концепции — уничтожение БПЛА не в глубине страны, а ещё на внешнем рубеже.

Эксперт выделил три базовых элемента будущей системы:
— формирование сплошного радиолокационного поля вдоль всех границ;
— высокая плотность расчётов зенитных дронов и других средств перехвата;
— единая автоматизированная система распределения целей в реальном времени.

При этом Бескрестнов подчеркнул, что такая модель не гарантирует окончательной победы в воздушной войне. В ответ Россия может перейти на использование более быстрых реактивных беспилотников нового поколения, в том числе формата «Герань-5».

«Чтобы сохранить преимущество, необходимо уже сейчас разрабатывать решения против дронов со скоростью более 500 км/ч», — заявил эксперт.

Он также сообщил, что развитием новой системы займётся заместитель командующего Воздушных сил Украины Павел Елизаров, а сам Бескрестнов будет привлечён к проекту в качестве технического консультанта.

