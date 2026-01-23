Новый дрон РФ угрожает Славянску

В районе Славянска зафиксирована активность неизвестного типа вражеского беспилотника. По данным местных источников, его цель — неподвижные военные автомобили.



На месте призывают жителей и водителей быть осторожными, использовать системы обнаружения «Дзига» и по возможности парковать транспорт под деревьями, чтобы снизить риск поражения.

Ситуация находится под постоянным контролем, оперативные службы дежурят на местах. Ранее в Дружковке обнаружили российские магнитные мины.