В Запорожье ремонтируют жилье для ВПО: среди фирм-подрядчиков «все свои»

Жилье для ВПО в Запорожье. Фото: «Локатор медиа»

В Запорожье должно появиться жилье для внутренне перемещенных лиц, департамент управления жилищно-коммунального хозяйства городского совета заказал ремонт 31 квартиры на 25,3 млн грн. Однако возникает много вопросов, среди 31 квартиры есть 24, где подрядчики связаны между собой, а в двух из них — это один и тот же человек. Об этом передает «Локатор медиа».



Фирмы ООО «ВБА Груп» и ООО «РиКБуд+», имеющие одного владельца Богдана Швеца, взяли на себя 15 квартир. Раньше мужчина работал на строительную фирму «Анстрой» (ранее «Апалуза Юа»).



Фирма «ВБА Групп» взяла на себя 10 квартир на 8,8 млн гривен. До июля 2025 года эта компания, которая называлась ООО «Хукашоп», занималась розничной торговлей табачными изделиями в специализированных магазинах, а с июля фирма переквалифицировалась в строителей, кроме того, сменила основной КВЭД на строительство жилых и нежилых зданий.



Еще одна фирма «РиКБуд» зарегистрировалась 20 октября 2025 года и получила 5 контрактов на 3,6 млн грн.



Проектные работы для всех 15 квартир выполняет предприниматель Антон Шуваев, который в 2015 году работал начальником насосной станции «Павел-Кичкас» КП «Водоканал». Стоит отметить, что этот Шуваев до марта 2021 владел компанией «Анстрой», в которой работал тот же Богдан Швец. Также он владел строительной фирмой «Анстрой Лимитед» (теперь – «Тихинджи Элейс»), а его жена Елена Шуваева является совладелицей «Анстрой проект», которая с 2022 года получила немало контрактов на проектные работы и авторского надзора по восстановлению пострадавших от обстрелов домов.



Еще одной подрядчицей стала предпринимательница Елена Атаман. В июне 2025 года она зарегистрировалась как ФЛП, а в ноябре получила подряды на ремонт 7 квартир за 6,2 млн грн. Елена работает главным бухгалтером в фирме «Догода-инвест», основной деятельностью которой является строительство.



Как отмечается, ООО «Догода-инвест» принадлежит Евгению Кривому, работающему консультантом на общественных началах депутата Регины Харченко, которая сейчас исполняет обязанности председателя Запорожского городского совета.



ООО «ЮДЛ Строй» Елизаветы Добруновой будет ремонтировать две квартиры за 1,6 млн гривен. В ноябре 2023 года фирма получила первый подряд на подвальном помещении яслей-сада «Лебедик» за 1,4 млн грн. Две квартиры за собой обозначила фирма «УСПО Буд Груп» за 1,7 млн гривен, владельцем является Сергей Дядя. К январю 2025 года ее основным кведом была деятельность в сфере права, а затем стало строительство жилых и нежилых зданий, а вскоре после этого компания начала участвовать в закупках.



Также за 1,6 млн гривен будет ремонтировать компания «ЗСК Констракшин» две квартиры. Одну квартиру будут ремонтировать две фирмы – «УСПО Буд» и «Скайтоп Компани».