M1117 Guardian в Афганистане, фото иллюстративное, источник - U.S. Army

В США для Украины возобновляют производство бронетранспортеров MSFV, которые изначально разрабатывались для Афганистана. Первый многомиллионный контракт уже заключён, а машины активно поставляются в ВСУ, сообщает Defence Express.



Американская компания Textron Systems объявила о контракте на производство Mobile Strike Force Vehicle (MSFV) Commando Select. Фактически это та же машина, что и M1117 Guardian, но предназначенная для иностранных или частных заказчиков.



Стоимость контракта — 163,4 млн долларов. В рамках соглашения планируется поставка 65 единиц MSFV и годовое обеспечение запчастями. Ориентировочная цена одной бронемашины — около 2,5 млн долларов.



Контракт заключён в рамках инициативы USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). По данным Минобороны США, соглашение фактически было подписано ещё в сентябре 2025 года, а машины должны поступить до 30 ноября 2028 года. Финансирование планировалось из бюджета USAID за 2024 финансовый год.



Commando Select — это тот же M1117 Guardian, который изначально создавался под потребности Афганской национальной армии. Машина имеет массу 18,1 т, скорость до 100 км/ч, запас хода 644 км, экипаж из 3 человек и десантный отсек для 7 пехотинцев. Оснащена усиленной защитой от мин и самодельных взрывных устройств.