Россия готовит удары стратегической авиацией — мониторы

Самолёт стратегической авиации ВКС РФ осуществляет пуск ракеты.

Каналы, отслеживающие вражескую авиацию, сообщают о ряде признаков, которые могут указывать на подготовку России к ракетным ударам стратегической авиацией, информируют «Новости Донбасса».



Сегодня днём было зафиксировано нахождение двух бортов Ту-95МС в воздухе с аэродрома «Оленья», Мурманская область, РФ. Отмечается, что самолёты выполняют передислокацию на аэродром «Энгельс-2», вероятно, для оснащения крылатыми ракетами.



Позже в небе был зафиксирован один борт Ту-22М3, находящийся в Архангельской области.



О такой возможности сообщали ещё вчера во время переговоров Владимира Путина с американской делегацией. Напомним, что перед ударами стратегической авиацией РФ противник обычно применяет баллистические ракеты и БПЛА.