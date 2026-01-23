Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия готовит удары стратегической авиацией — мониторы
23 января 2026, 19:39

Самолёт стратегической авиации ВКС РФ осуществляет пуск ракеты. Самолёт стратегической авиации ВКС РФ осуществляет пуск ракеты.

Каналы, отслеживающие вражескую авиацию, сообщают о ряде признаков, которые могут указывать на подготовку России к ракетным ударам стратегической авиацией, информируют «Новости Донбасса».

Сегодня днём было зафиксировано нахождение двух бортов Ту-95МС в воздухе с аэродрома «Оленья», Мурманская область, РФ. Отмечается, что самолёты выполняют передислокацию на аэродром «Энгельс-2», вероятно, для оснащения крылатыми ракетами.

Позже в небе был зафиксирован один борт Ту-22М3, находящийся в Архангельской области.

О такой возможности сообщали ещё вчера во время переговоров Владимира Путина с американской делегацией. Напомним, что перед ударами стратегической авиацией РФ противник обычно применяет баллистические ракеты и БПЛА.

ТЕГИ

Места
Украина Рф
Прочее
Ракетный удар по Украине стратегическая авиация ВКС РФ

