ЕС и США готовят план восстановления Украины на $800 млрд

Пока ЕС и США разрабатывают план восстановления Украины, РФ продолжает разрушать её инфраструктуру.

Согласно документу, полученному POLITICO, США и Европейский союз планируют мобилизовать 800 млрд долларов государственных и частных средств для восстановления Украины после окончания полномасштабного вторжения России.



В 18-страничном документе изложен 10-летний план по восстановлению страны с ускоренным вступлением Украины в ЕС. Европейская комиссия распространила документ среди столиц перед саммитом лидеров ЕС, обсуждавшим его 22 января.



Стратегия финансирования предполагает долгосрочные инвестиции до 2040 года и включает оперативный 100-дневный план запуска проекта. Однако эксперты, включая BlackRock, предупреждают: привлечение внешнего капитала будет крайне затруднено, пока продолжаются боевые действия.



«Если вы управляете пенсионными фондами, инвестировать в зону боевых действий практически невозможно», — отметил вице-президент BlackRock Филипп Хильдебранд на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



План процветания является частью 20-пунктного мирного плана, сосредоточенного на переходе Украины от чрезвычайной помощи к устойчивому экономическому росту, а не на военной «дорожной карте».



Документ предусматривает прямое участие американских компаний и экспертов, а также подчеркивает роль США как стратегического партнера, инвестора и мобилизатора частного капитала. Генеральный директор BlackRock Ларри Финк принимал участие в обсуждениях вместе с Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Виткоффом.



За ближайшие десять лет ЕС, США и международные финансовые организации, включая МВФ и Всемирный банк, планируют выделить 500 млрд долларов из государственных и частных источников. Европейская комиссия дополнительно выделит Киеву 100 млрд евро в рамках следующего семилетнего бюджета блока, что должно привлечь еще 207 млрд евро инвестиций.



Документ также обозначает, что США будут инвестировать в инфраструктуру, энергетику, технологии и добычу критически важных минералов в Украине после окончания конфликта. При этом бизнес в стране вряд ли сможет развиваться до тех пор, пока не прекратятся боевые действия.



«Очень трудно представить, что это произойдет в больших масштабах, пока летают дроны и ракеты», — подчеркнул Хильдебранд.