В Абу-Даби прошли первые переговоры Украины, США и РФ

23 января 2026, 22:00

В Абу-Даби состоялась первая встреча представителей Украины, США и России в формате трехсторонних переговоров. По предварительным оценкам сторон, разговор был продуктивным и продолжится также на следующий день, сообщают «Новости Донбасса».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе переговоров обсуждаются возможные параметры завершения войны. По его словам, сейчас ключевым является получение четких ответов от России относительно ее готовности прекратить боевые действия.

«Украинские позиции четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации. Делегация постоянно на связи: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Вадим Скибицкий», — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что пока рано делать окончательные выводы о результатах переговоров. Итоговая оценка будет возможна после второго дня встреч и конкретных сигналов со стороны российской стороны.

«Необходимо, чтобы не только Украина стремилась завершить войну и достичь полной безопасности, но чтобы подобное желание появилось и у России», — отметил президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Донбасса ключевой на переговорах с Россией и США в Абу-Даби.

