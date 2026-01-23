В Белгородской области дрон уничтожил автобус, пять человек пострадали

В Белгородской области беспилотник атаковал служебный автобус, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По официальной версии, двое мужчин и две женщины получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Их доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.



Автобус, по данным местных властей, полностью сгорел. Позже Гладков также сообщил о ещё одном инциденте: в селе Грузское беспилотник атаковал легковой автомобиль.

Напомним, в Белгороде после падения российского боеприпаса эвакуировали более 1700 человек.