Славянск под обстрелом FPV-дронов: повреждены дома и авто

Сегодня, 23 января, Славянск подвергся серии атак FPV-дронов, сообщает канал Славянской городской военно-гражданской администрации.
По словам начальника администрации Вадима Ляха, в результате ударов были повреждены автомобили, многоэтажные и частные дома.
«К счастью, обошлось без пострадавших», — отметил Лях.
Местные службы уже начали осмотр и устранение последствий атак, работая над восстановлением поврежденных объектов и обеспечением безопасности жителей.
Ранее сообщалось, что в районе Славянска зафиксирована активность неизвестного типа вражеского беспилотника.
