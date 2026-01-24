Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Чехия готова передать Украине четыре самолёта L-159
24 января 2026, 00:56

Чехия готова передать Украине четыре самолёта L-159

Чехия готова передать Украине четыре самолёта L-159

Начальник Генерального штаба ВС Чехии Карел Ржека подтвердил, что чешская армия готова передать Украине четыре лёгких боевых самолёта L-159, при этом это не повлияет на обороноспособность страны. Военное руководство Чехии поддерживает такое решение и рекомендует осуществить передачу, сообщил чешский военный обозреватель praisethesteph.

Ржека отметил, что сегодня основная роль L-159 в чешских ВВС уже не боeвая, а учебная. Он также подчеркнул, что любые беспилотники, сбитые этими самолётами над территорией Украины, не будут представлять угрозы для Чехии.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Прага не планирует продавать или передавать Украине лёгкие боевые самолёты, которые могли бы использоваться для перехвата дронов. Тем не менее позиция Генштаба указывает на возможное изменение подхода к этому вопросу.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Чехия-Украина
Прочее
Уничтожение БПЛА РФ самолёт L-159

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
09:17
Черешня, «бесхоз» и покровительство Балицкого: как коллаборанты в Мелитополе пытались забрать бизнес гражданина Китая
20:20
Донецк атакуют дроны, часть районов уже обесточена
15:17
На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов
09:20
Оккупанты приговорили к заключению 19-летнего жителя Запорожской области
15:35
Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области
15:00
Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция
11:55
В оккупированном Донецке проверяют гаражи для нужд армии РФ
10:10
Кремль передаёт ресурсы Мариуполя под контроль «Ахмата»
00:47
В ряде оккупированных городов пропал свет после атаки дронов
17:02
В оккупированных Донецке и Макеевке отменили крещенские купания
16:50
Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян на оккупированной Запорожской области
16:26
В оккупированном Харцызске родители жалуются на хаос в школе №24
14:14
Во временно оккупированной Донецкой области массово сокращают энергетиков
все новости
00:56
Чехия готова передать Украине четыре самолёта L-159
23:59
«Дорога смерти» на Константиновку: логистика под огнём
23:23
Оккупанты размещают военных в школах, под угрозой мирные жители
22:52
Славянск под обстрелом FPV-дронов: повреждены дома и авто
22:42
В Белгородской области дрон уничтожил автобус, пять человек пострадали
22:00
В Абу-Даби прошли первые переговоры Украины, США и РФ
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
21:00
Полиция показала первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу
20:30
ЕС и США готовят план восстановления Украины на $800 млрд
20:00
Федоров обсудил с США поставки оружия и новые программы
19:39
Россия готовит удары стратегической авиацией — мониторы
18:38
Для Украины возобновляют производство бронетранспортеров MSFV
18:00
Новый дрон РФ угрожает Славянску
17:54
В Запорожье ремонтируют жилье для ВПО: среди фирм-подрядчиков «все свои»
17:37
ИИ-перехватчики будут сбивать «Шахеды» ещё на границе Украины
17:35
Украинские войска провели спецоперацию и поразили 14 бронемашин в тылу российской армии на Лиманском направлении
17:05
В Дружковке обнаружили российские магнитные мины: в ГВА обратились к жителям
16:46
Россияне пытаются форсировать реку под Волчанском на квадроциклах
16:03
Вопрос Донбасса ключевой на переговорах с Россией и США в Абу-Даби – Зеленский
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
15:15
РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Житомирщины
14:25
Армия РФ сбросила авиабомбы на Константиновку
14:10
Украинская армия продвинулась под Гуляйполем – ISW
13:56
В Дружковке при пожаре пострадала жительница
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
12:04
У Путина заявили, что важное условие России для мирных переговоров – выход ВСУ из Донбасса
11:46
Войска РФ ударили по Краматорску, есть повреждения
11:45
Армия РФ за сутки ударила по нескольким населенным пунктам Донетчины: погибли четыре человека, еще шесть – ранены
11:28
Атака «шахедов» на Черкасское: возник масштабный пожар, спасатели доставали тела папы и ребенка из-под завалов
11:17
Работники двух шахт в Кривом Роге были заблокированы под землей из-за атак РФ
все новости
ВИДЕО
«Дорога смерти» на Константиновку: логистика под огнём «Дорога смерти» на Константиновку: логистика под огнём
23 января, 23:59
Полиция показала первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу Полиция показала первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу
23 января, 21:00
Российская бронемашина в тылу на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска провели спецоперацию и поразили 14 бронемашин в тылу российской армии на Лиманском направлении
23 января, 17:35
Последствия атаки на нефтебазу в Пензе. Фото: кадр из видео Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Пензе: возник пожар
23 января, 10:32
Уничтоженное укрытие оккупантов на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили укрытия российских войск на Покровском направлении
22 января, 17:57
Момент взрыва сарая с российским оккупантом. Дрон ВСУ уничтожил сарай с бензином, где скрывался оккупант
22 января, 17:00

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор