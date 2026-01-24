Чехия готова передать Украине четыре самолёта L-159

Начальник Генерального штаба ВС Чехии Карел Ржека подтвердил, что чешская армия готова передать Украине четыре лёгких боевых самолёта L-159, при этом это не повлияет на обороноспособность страны. Военное руководство Чехии поддерживает такое решение и рекомендует осуществить передачу, сообщил чешский военный обозреватель praisethesteph.



Ржека отметил, что сегодня основная роль L-159 в чешских ВВС уже не боeвая, а учебная. Он также подчеркнул, что любые беспилотники, сбитые этими самолётами над территорией Украины, не будут представлять угрозы для Чехии.



Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Прага не планирует продавать или передавать Украине лёгкие боевые самолёты, которые могли бы использоваться для перехвата дронов. Тем не менее позиция Генштаба указывает на возможное изменение подхода к этому вопросу.