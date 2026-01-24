Донецкая ОВА: за сутки — один раненый: Краматорск снова под ударом

За прошедшие сутки, 23 января, российские войска ранили одного мирного жителя Донецкой области. Пострадавший — житель Краматорска.



Как сообщает Донецкая ОВА, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину жертвами российских обстрелов в регионе стали уже 3986 мирных жителей. Еще 8814 человек получили ранения различной степени тяжести.



При этом общая статистика по Донецкой области приводится без учета Мариуполя и Волновахи, где потери среди гражданского населения остаются не до конца подсчитанными.

Напомним, вчера Славянск подвергся серии атак FPV-дронов.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»