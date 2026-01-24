Относительно публикации «Ловушка "родственных связей"…», которая оказалась фейком

Вчера, 23 января, мы ошибочно разместили новость «Ловушка "родственных связей": как новые правила РФ изолируют жителей оккупированных территорий». Информация, которая в ней содержалась, не соответствовала действительности. После внутренней проверки редакция приняла решение удалить материал с сайта и социальных сетей.



Новость была опубликована в рамках взаимодействия между участниками Кластера релоцированных медиа.



Мы признаем эту ошибку и приносим извинения читателям за распространение недостоверной информации. Редакция «Новостей Донбасса» пересмотрит внутренние процедуры проверки материалов и взаимодействия в рамках нового проекта, чтобы подобные ситуации не повторялись.