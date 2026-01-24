Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Массированная атака РФ по Киеву: без света почти 88 тысяч семей, без отопления — 6 тысяч домов
24 января 2026, 11:05

Массированная атака РФ по Киеву: без света почти 88 тысяч семей, без отопления — 6 тысяч домов

Последствия российской атаки на Киев. ГСЧС Киева Последствия российской атаки на Киев. ГСЧС Киева

В результате ночной массированной атаки РФ по Киеву без электроснабжения остались почти 88 тысяч семей. Об этом сообщила компания ДТЭК — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

По данным энергетиков, из-за повреждений часть потребителей в Деснянском районе столицы осталась без света. В компании подчеркнули, что восстановительные работы продолжаются без остановок, несмотря на сложные погодные условия.

«Еще одна тяжелая ночь для энергетики. Из-за атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества. В первую очередь мы восстанавливаем электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Погода мешает, но бригады работают без перерывов, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома», — говорится в сообщении ДТЭК.

Кроме перебоев с электричеством, столица столкнулась с серьезными проблемами в системе теплоснабжения. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате массированной атаки и повреждения критической инфраструктуры без отопления вновь остались почти 6 тысяч домов.

«Большинство из них — это дома, которые уже дважды подключались или пытались подключиться к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января. Также есть проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом», — сообщил Кличко.

Мэр также уточнил последствия падения обломков БПЛА и ракет в разных районах города. В Деснянском районе обломки упали на нежилое здание. В Днепровском районе произошел пожар в гаражном кооперативе, также загорелся бензовоз на парковке, а в одном из многоквартирных домов выбиты окна.

В Дарницком районе в результате падения обломков БПЛА были повреждены окна частного медицинского учреждения — без возгорания. В Голосеевском районе обломки упали на территорию нежилой застройки, вызвав пожар, а по другому адресу были выбиты окна в частном доме.

В Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание. По последним данным, в результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения. Трое пострадавших были госпитализированы.

Последствия российской атаки на Киев. ГСЧС КиеваПоследствия российской атаки на Киев. ГСЧС Киева

Напомним, вчера вечером армия РФ нанесла баллистический удар по Кривому Рогу.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

