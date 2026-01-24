Массированная атака РФ по Киеву: без света почти 88 тысяч семей, без отопления — 6 тысяч домов

Последствия российской атаки на Киев. ГСЧС Киева

В результате ночной массированной атаки РФ по Киеву без электроснабжения остались почти 88 тысяч семей. Об этом сообщила компания ДТЭК — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.



По данным энергетиков, из-за повреждений часть потребителей в Деснянском районе столицы осталась без света. В компании подчеркнули, что восстановительные работы продолжаются без остановок, несмотря на сложные погодные условия.



«Еще одна тяжелая ночь для энергетики. Из-за атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества. В первую очередь мы восстанавливаем электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Погода мешает, но бригады работают без перерывов, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома», — говорится в сообщении ДТЭК.



Кроме перебоев с электричеством, столица столкнулась с серьезными проблемами в системе теплоснабжения. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате массированной атаки и повреждения критической инфраструктуры без отопления вновь остались почти 6 тысяч домов.



«Большинство из них — это дома, которые уже дважды подключались или пытались подключиться к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января. Также есть проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом», — сообщил Кличко.



Мэр также уточнил последствия падения обломков БПЛА и ракет в разных районах города. В Деснянском районе обломки упали на нежилое здание. В Днепровском районе произошел пожар в гаражном кооперативе, также загорелся бензовоз на парковке, а в одном из многоквартирных домов выбиты окна.



В Дарницком районе в результате падения обломков БПЛА были повреждены окна частного медицинского учреждения — без возгорания. В Голосеевском районе обломки упали на территорию нежилой застройки, вызвав пожар, а по другому адресу были выбиты окна в частном доме.

В Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание. По последним данным, в результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения. Трое пострадавших были госпитализированы.

Напомним, вчера вечером армия РФ нанесла баллистический удар по Кривому Рогу.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»