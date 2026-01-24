Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ нанесла более полутора тысяч авиаударов и FPV-дронами по линии фронта и населенным пунктам Донецкой области
24 января 2026, 11:37

Армия РФ нанесла более полутора тысяч авиаударов и FPV-дронами по линии фронта и населенным пунктам Донецкой области

Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

В течение 23 января российские войска нанесли массированные удары по линии фронта и жилым кварталам Донецкой области. По данным полиции, за сутки зафиксировано 1 578 вражеских атак.

Под огнем оказались города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Славянск, а также поселок Райгородок и село Рай-Александровка. В результате обстрелов повреждены 16 гражданских объектов, среди которых шесть жилых домов.

В Краматорске вследствие вражеских атак ранен мирный житель. Повреждены многоквартирный дом и три частных домовладения. Дружковку российские военные атаковали с применением беспилотников — разрушения зафиксированы в двух жилых домах и на объекте инфраструктуры.

По Славянску оккупанты били FPV-дронами. В городе повреждены многоквартирный дом и три автомобиля. На Константиновку были сброшены две авиабомбы КАБ-250. В результате ударов разрушены многоквартирный дом и административное здание.

В поселке Райгородок из-за попадания FPV-дрона поврежден жилой дом, а в Рай-Александровке — гражданский автомобиль. По информации Донецкой ОВА, всего за сутки российские войска 20 раз обстреляли населенные пункты области. С линии фронта эвакуированы 132 человека, среди них — 28 детей.

Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото: Нацполиция УкраиныПоследствия российских ударов по Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

Напомним, по Киеву был нанесен массированный российский удар, без тепла — шесть тысяч домов.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Краматорск Славянск Донецкая область Райгородок Рай-Александровка
Прочее
Пострадавшие российские обстрелы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
09:17
Черешня, «бесхоз» и покровительство Балицкого: как коллаборанты в Мелитополе пытались забрать бизнес гражданина Китая
20:20
Донецк атакуют дроны, часть районов уже обесточена
все новости
14:24
Украинские пилоты FPV-перехватчиков держат небо Донетчины под контролем
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
13:02
Российские войска приблизились к Предтечино и Ступочкам — DeepState
12:28
Reuters: переговоры в Абу-Даби прошли без прогресса
11:37
Армия РФ нанесла более полутора тысяч авиаударов и FPV-дронами по линии фронта и населенным пунктам Донецкой области
11:05
Массированная атака РФ по Киеву: без света почти 88 тысяч семей, без отопления — 6 тысяч домов
10:44
Относительно публикации «Ловушка "родственных связей"…», которая оказалась фейком
10:36
Донецкая ОВА: за сутки — один раненый: Краматорск снова под ударом
00:56
Чехия готова передать Украине четыре самолёта L-159
23:59
«Дорога смерти» на Константиновку: логистика под огнём
23:23
Оккупанты размещают военных в школах, под угрозой мирные жители
22:52
Славянск под обстрелом FPV-дронов: повреждены дома и авто
22:42
В Белгородской области дрон уничтожил автобус, пять человек пострадали
22:00
В Абу-Даби прошли первые переговоры Украины, США и РФ
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
21:00
Полиция показала первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу
20:30
ЕС и США готовят план восстановления Украины на $800 млрд
20:00
Федоров обсудил с США поставки оружия и новые программы
19:39
Россия готовит удары стратегической авиацией — мониторы
18:38
Для Украины возобновляют производство бронетранспортеров MSFV
все новости
ВИДЕО
Кадр из видео Украинские пилоты FPV-перехватчиков держат небо Донетчины под контролем
24 января, 14:24
Иллюстративное фото Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
24 января, 13:43
«Дорога смерти» на Константиновку: логистика под огнём «Дорога смерти» на Константиновку: логистика под огнём
23 января, 23:59
Полиция показала первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу Полиция показала первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу
23 января, 21:00
Российская бронемашина в тылу на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска провели спецоперацию и поразили 14 бронемашин в тылу российской армии на Лиманском направлении
23 января, 17:35
Последствия атаки на нефтебазу в Пензе. Фото: кадр из видео Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Пензе: возник пожар
23 января, 10:32
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор