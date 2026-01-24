Армия РФ нанесла более полутора тысяч авиаударов и FPV-дронами по линии фронта и населенным пунктам Донецкой области

Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

В течение 23 января российские войска нанесли массированные удары по линии фронта и жилым кварталам Донецкой области. По данным полиции, за сутки зафиксировано 1 578 вражеских атак.



Под огнем оказались города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Славянск, а также поселок Райгородок и село Рай-Александровка. В результате обстрелов повреждены 16 гражданских объектов, среди которых шесть жилых домов.

В Краматорске вследствие вражеских атак ранен мирный житель. Повреждены многоквартирный дом и три частных домовладения. Дружковку российские военные атаковали с применением беспилотников — разрушения зафиксированы в двух жилых домах и на объекте инфраструктуры.



По Славянску оккупанты били FPV-дронами. В городе повреждены многоквартирный дом и три автомобиля. На Константиновку были сброшены две авиабомбы КАБ-250. В результате ударов разрушены многоквартирный дом и административное здание.



В поселке Райгородок из-за попадания FPV-дрона поврежден жилой дом, а в Рай-Александровке — гражданский автомобиль. По информации Донецкой ОВА, всего за сутки российские войска 20 раз обстреляли населенные пункты области. С линии фронта эвакуированы 132 человека, среди них — 28 детей.

