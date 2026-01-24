Reuters: переговоры в Абу-Даби прошли без прогресса

Скриншот: Reuters

Переговоры в Абу-Даби между представителями США, Украины и России завершились без достижения каких-либо компромиссов. Такой вывод делает агентство Reuters, связывая отсутствие прогресса с продолжающимися воздушными ударами по территории Украины.



По данным агентства, Киев в последнее время испытывает усиливающееся давление со стороны Вашингтона с целью склонить украинскую сторону к заключению мирного соглашения.

Однако ключевые разногласия остаются неизменными. Россия продолжает настаивать на передаче под свой контроль всего Донбасса, тогда как Украина категорически отвергает любые территориальные уступки.



Ранее Объединенные Арабские Эмираты опубликовали фотографии с закрытой встречи делегаций США, Украины и России, которая состоялась вечером 23 января в Абу-Даби. Эти переговоры стали первыми с июля 2025 года, когда представители российских и украинских властей вновь оказались в одном помещении.

На снимках, распространенных Reuters, запечатлены хозяин встречи — президент ОАЭ шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахайян, руководитель российской делегации и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, представитель США Джаред Кушнер, секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров, специальный посланник США Стив Уиткофф, а также руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.



Несмотря на отсутствие договоренностей, представитель Белого дома охарактеризовал прошедшие переговоры как «продуктивные».

Напомним, армия РФ нанесла более полутора тысяч авиаударов и FPV-дронами по линии фронта и населенным пунктам Донецкой области в течение суток.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»