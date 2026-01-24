Российские войска приблизились к Предтечино и Ступочкам — DeepState

Иллюстративное фото

OSINT-проект DeepState обновил карту боевых действий на востоке Украины. По данным аналитиков, российские войска продвинулись в Донецкой области, приблизившись к населенным пунктам Предтечино и Ступочки в Краматорском районе.

Скриншот: DeepState



«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Предтечино и Ступочек», — отметили эксперты DeepState.

Напомним, армия РФ нанесла более полутора тысяч авиаударов и FPV-дронами по линии фронта и населенным пунктам Донецкой области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»