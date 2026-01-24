Спасатели ликвидируют последствия российских атак по всей стране

Фото: ГСЧС Киева

Экстренные службы МВД максимально задействованы для устранения последствий российских ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.



Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в Киеве погиб один человек, по стране ранены около 40 человек. Повреждения зафиксированы на более чем 170 объектах: среди них объекты энергетики, более 60 жилых домов и около 80 гражданских автомобилей.



В Киеве на местах ударов работают подразделения ГСЧС, полиции и городские службы. К аварийно-восстановительным работам привлечено 150 спасателей-верхолазов из Сум, Львова, Одессы, Черкасс, Ивано-Франковска, Тернополя и других регионов.

Работы ведутся поэтапно с соблюдением правил безопасности для персонала. Параллельно продолжается поддержка населения: в столице развернуто более 1 300 пунктов несокрушимости, в том числе на объектах бизнеса, и 91 пункт обогрева на 68 локациях — преимущественно во дворах многоэтажек.

Совместно с партнерами спасатели обеспечивают людей горячим питанием — уже выдано более 6 000 порций. Харьков подвергся массированным атакам БПЛА. Ранения получили более 30 человек, включая двоих детей.

Повреждены гражданские объекты, в том числе родильный дом, где находились около 30 пациентов с детьми. Работы по ликвидации последствий продолжаются, подразделения ГСЧС региона усилены специалистами из других областей.



Черниговщина усилена сводным энергетическим отрядом с мощными генераторами. Основные задачи — помощь населению и восстановление критической инфраструктуры. В целом по стране развернуто почти 11 000 пунктов несокрушимости.

Службы МВД работают в тесной координации с военными администрациями, местной властью и партнерами, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия ударов и обеспечить людей базовыми потребностями. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, ситуация находится под постоянным контролем.

Напомним, армия РФ нанесла более полутора тысяч авиаударов и FPV-дронами по линии фронта и населенным пунктам Донецкой области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»