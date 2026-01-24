Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби завершены: третий раунд — на следующей неделе

В Абу-Даби завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины, посвященных урегулированию войны в Украине.



После окончания встречи представители американской делегации направились в аэропорт, что фактически подтвердило завершение переговоров. Официальной информации о достигнутых договоренностях или итогах встречи пока не обнародовано.

По данным источников, самым сложным и чувствительным вопросом на переговорах по-прежнему остается тема территорий. Со стороны США в консультациях участвовал специальный посланник президента Стив Уиткофф, украинскую делегацию возглавлял глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.



В Кремле ранее заявляли, что все участники российской делегации являются действующими военнослужащими. Журналист Axios Барак Равид сообщил в соцсети Х, что переговоры были оценены украинской стороной как «позитивные» и «конструктивные».

По его информации, следующий, третий раунд трехсторонних переговоров США, России и Украины запланирован в Абу-Даби на следующей неделе.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что переговоры в Абу-Даби между представителями США, Украины и России завершились без достижения каких-либо компромиссов. Такой вывод сделало агентство Reuters, связывая отсутствие прогресса с продолжающимися воздушными ударами по территории Украины.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»