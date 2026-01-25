Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В США заговорили о возможной встрече Зеленского и Путина — СМИ
25 января 2026, 09:44

В США заговорили о возможной встрече Зеленского и Путина — СМИ

После переговоров в Абу-Даби в США допускают скорую встречу Зеленского и Путина. Фотоколлаж aa.com.tr После переговоров в Абу-Даби в США допускают скорую встречу Зеленского и Путина. Фотоколлаж aa.com.tr

После переговоров 23-24 января между сторонами могут уже в ближайшее время состояться следующие встречи в Абу-Даби, и от того, как они пройдут, может зависеть то, встретятся ли вскоре Зеленский с Путиным. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских чиновников.

Неназванные чиновники США назвали состоявшиеся переговоры «важным шагом» на пути к следующему этапу переговоров по урегулированию войны в Украине.

«Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского», — заявил по итогам встреч один из американских чиновников.

Этот чиновник выразил надежду, что в случае, если следующие переговоры в Абу-Даби пройдут успешно и принесут больше сдвигов, это может стать основой для встречи Зеленского с Путиным. Она может состояться в Киеве или Москве и стать знаковым событием, поскольку подобного не происходило уже на протяжении многих лет.

«Мы считаем, что эти встречи должны состояться перед встречей лидеров. Мы не думаем, что мы далеко от этого. Если мы продолжим двигаться текущим путем, мы дойдем до этого», — подчеркнул чиновник США.

Американский представитель также сообщил, что следующие переговоры сторон в Абу-Даби ожидаются уже 1 февраля.

Ранее сообщалось, что 24 января в Абу-Даби завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины, посвященных урегулированию войны в Украине.

