Войска РФ за сутки 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области — ОВА

Последствия российского обстрела в одном из населённых пунктов Донецкой области 24 января. Фото: ОВА

Российские военные за минувшие сутки девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 25 января сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Золотом Колодце Шаховской громады повреждено 8 домов, в Заповедном — 5, в Торецком и Кучеревом Яру — по 1.

Краматорский район. В Николаевке повреждена многоэтажка. В Славянске ранены 2 человека, повреждены многоэтажки и 2 автомобиля. В Дружковке разрушен частный дом.

Бахмутский район. В Резниковке Северской громады поврежден дом.

С линии фронта эвакуированы 84 человека, в том числе 25 детей, сообщил начальник Донецкой ОВА.