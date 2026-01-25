Ночью и утром Краматорск подвергся российским авиаударам

Иллюстративное фото

Поздно вечером 24 января Краматорская громада была атакована российским беспилотником.

По сообщению начальника городской военной администрации Александра Гончаренко, в 22:30, с использованием БпЛА «Герань-2», российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре.

Обошлось без пострадавших.

Также отмечается, что на рассвете 25 января Краматорская громада подверглась авиаударам: в 05:38, с применением трех ФАБ-250, российские войска нанесли удары по частному сектору.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, написал Гончаренко на телеграм-канале ГВА.

Повреждены 44 жилых дома.

Устанавливаются окончательные последствия обстрела.

Ранее сообщалось, что в субботу, 24 января, город Славянск Донецкой области снова подвергся атаке российских FPV-дронов. Пострадали две девушки подростка, которые гуляли на улице. Обеим оказывается медицинская помощь.