Россияне атаковали Дружковку КАБами и дронами: погиб человек

Иллюстративное фото

В воскресенье, 25 января, в период с 04:00 и до 11:10 зафиксирована серия российских ударов по Дружковке Донецкой области с применением КАБов и FPV-дронов.

Об этом сообщает издание «Новости Краматорского района».

«Агрессор бьет по объектам критической и гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что на данный момент известно об одной погибшей (женщина 1962 г.р.) и одном раненом (мужчина 1962 г.р.).

Ранее сообщалось, что в субботу, 24 января, город Славянск Донецкой области снова подвергся атаке российских FPV-дронов. Пострадали две девушки подростка, которые гуляли на улице. Обеим оказывается медицинская помощь.