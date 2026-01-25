Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россияне атаковали Дружковку КАБами и дронами: погиб человек
25 января 2026, 14:20

Россияне атаковали Дружковку КАБами и дронами: погиб человек



В воскресенье, 25 января, в период с 04:00 и до 11:10 зафиксирована серия российских ударов по Дружковке Донецкой области с применением КАБов и FPV-дронов.

Об этом сообщает издание «Новости Краматорского района».

«Агрессор бьет по объектам критической и гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что на данный момент известно об одной погибшей (женщина 1962 г.р.) и одном раненом (мужчина 1962 г.р.).

Ранее сообщалось, что в субботу, 24 января, город Славянск Донецкой области снова подвергся атаке российских FPV-дронов. Пострадали две девушки подростка, которые гуляли на улице. Обеим оказывается медицинская помощь.

