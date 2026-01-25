Войска РФ обстреляли Дружковку из РСЗО: погибла пенсионерка, трое гражданских ранены

В Дружковке в результате обстрела телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получила 78-летняя пенсионерка. Фото: прокуратура Донецкой области

В воскресенье, 25 января, российские военные обстреляли Дружковку Краматорского района Донецкой области. Против гражданского населения агрессор использовал РСЗО «Смерч». Об этом сегодня сообщила прокуратура Донецкой области.

Отмечается, что в результате обстрела телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получила 78-летняя пенсионерка. Еще трое горожан в возрасте 47, 60 и 66 лет получили осколочные ранения, минно-взрывную травму и травматическую ампутацию стопы. Они находились на улице. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Повреждены многоквартирные жилые дома.

Ранее сообщалось, что 25 января, в период с 04:00 и до 11:10 была зафиксирована серия российских ударов по Дружковке Донецкой области с применением КАБов и FPV-дронов. Известно об одной погибшей (женщина 1962 г.р.) и одном раненом (мужчина 1962 г.р.).