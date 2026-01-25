Антикоррупционная акция в Киеве собрала около полусотни участников

Протестующие против коррупции в Киеве. Фото автора

В воскресенье, 25 января, на Майдане Независимости в Киеве состоялась небольшая акция против коррупции, в которой приняли участие активисты, семьи военнослужащих, ветераны и представители малого бизнеса. По оценкам, у места проведения собрались около 50 человек.



Участники вышли с самодельными плакатами, написанными на картоне: «Деньги на ВСУ», «Сопротивление коррупции», «Прочь руки от ФОП». В центре заявленных требований — проблемы военных, ветеранов и ФОПов, а также критика коррупции во власти.



Присутствующие заявляли, что за 35 лет независимости Украины ни один высокопоставленный коррупционер так и не понес реального наказания. В качестве примеров назывались громкие дела с подозрениями, обысками и многомиллионными залогами, которые, по словам протестующих, заканчиваются свободой для фигурантов.



«Именно против этого мы и вышли. Пока воруют миллионы, получают подозрения, платят залоги и остаются на свободе, военным задерживают выплаты, а малый бизнес пытаются уничтожить новыми налоговыми ограничениями», — заявили общественники.



Глава правления общественной организации «Спротив» Мария Барабаш подчеркнула, что сегодня в Украине насчитывается более 660 тысяч ФОПов, значительная часть из которых — ветераны войны.



«После фронта они пытаются открыть собственное дело, но государство давит на них обязательным НДС и новыми налоговыми инициативами, фактически уничтожая их бизнес», — отметила она.



Один из ветеранов-общественников рассказал, что военнослужащие на передовой часто покупают необходимое за собственные средства или за счет волонтеров. Он обратился к президенту Украины с вопросом о том, когда деньги, предусмотренные на нужды армии, будут использоваться по назначению, отметив, что подобное отношение деморализует бойцов.



Также во время акции выступил заместитель директора Винницкого криминалистического центра, занимающийся идентификацией военнослужащих. Он сообщил, что еще год назад предлагал внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс, чтобы сократить сроки идентификации погибших военных, однако эта инициатива поддержки не получила.



По итогам акции организаторы озвучили ряд требований к власти, среди которых — направление средств на нужды ВСУ, сокращение расходов на чиновников, повышение выплат военным и ветеранам, отмена инициативы об обязательном НДС для ФОПов и реальные приговоры коррупционерам.



Организаторы также сообщали, что в этот день подобные акции прошли в других городах Украины, но не уточнили, в каких именно.

Напомним, с 22 по 31 июля 2025 года в Киеве проходили ежедневные акции в поддержку независимости НАБУ и САП.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»