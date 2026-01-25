Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Антикоррупционная акция в Киеве собрала около полусотни участников
25 января 2026, 17:46

Антикоррупционная акция в Киеве собрала около полусотни участников

Протестующие против коррупции в Киеве. Фото автора Протестующие против коррупции в Киеве. Фото автора

В воскресенье, 25 января, на Майдане Независимости в Киеве состоялась небольшая акция против коррупции, в которой приняли участие активисты, семьи военнослужащих, ветераны и представители малого бизнеса. По оценкам, у места проведения собрались около 50 человек.

Участники вышли с самодельными плакатами, написанными на картоне: «Деньги на ВСУ», «Сопротивление коррупции», «Прочь руки от ФОП». В центре заявленных требований — проблемы военных, ветеранов и ФОПов, а также критика коррупции во власти.

Присутствующие заявляли, что за 35 лет независимости Украины ни один высокопоставленный коррупционер так и не понес реального наказания. В качестве примеров назывались громкие дела с подозрениями, обысками и многомиллионными залогами, которые, по словам протестующих, заканчиваются свободой для фигурантов.

«Именно против этого мы и вышли. Пока воруют миллионы, получают подозрения, платят залоги и остаются на свободе, военным задерживают выплаты, а малый бизнес пытаются уничтожить новыми налоговыми ограничениями», — заявили общественники.

Глава правления общественной организации «Спротив» Мария Барабаш подчеркнула, что сегодня в Украине насчитывается более 660 тысяч ФОПов, значительная часть из которых — ветераны войны.

«После фронта они пытаются открыть собственное дело, но государство давит на них обязательным НДС и новыми налоговыми инициативами, фактически уничтожая их бизнес», — отметила она.

Один из ветеранов-общественников рассказал, что военнослужащие на передовой часто покупают необходимое за собственные средства или за счет волонтеров. Он обратился к президенту Украины с вопросом о том, когда деньги, предусмотренные на нужды армии, будут использоваться по назначению, отметив, что подобное отношение деморализует бойцов.

Также во время акции выступил заместитель директора Винницкого криминалистического центра, занимающийся идентификацией военнослужащих. Он сообщил, что еще год назад предлагал внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс, чтобы сократить сроки идентификации погибших военных, однако эта инициатива поддержки не получила.

По итогам акции организаторы озвучили ряд требований к власти, среди которых — направление средств на нужды ВСУ, сокращение расходов на чиновников, повышение выплат военным и ветеранам, отмена инициативы об обязательном НДС для ФОПов и реальные приговоры коррупционерам.

Организаторы также сообщали, что в этот день подобные акции прошли в других городах Украины, но не уточнили, в каких именно.

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Напомним, с 22 по 31 июля 2025 года в Киеве проходили ежедневные акции в поддержку независимости НАБУ и САП.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Киев Майдан Независимости
Прочее
Коррупция акция протеста
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
все новости
18:09
США и Украина обсуждали размещение на Донбассе миротворцев — СМИ
17:46
Антикоррупционная акция в Киеве собрала около полусотни участников
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
15:23
Войска РФ обстреляли Дружковку из РСЗО: погибла пенсионерка, трое гражданских ранены
14:20
Россияне атаковали Дружковку КАБами и дронами: погиб человек
12:58
Ночью и утром Краматорск подвергся российским авиаударам
11:41
Войска РФ за сутки 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области — ОВА
10:25
В Славянске из-за атаки дрона пострадали две девушки
09:44
В США заговорили о возможной встрече Зеленского и Путина — СМИ
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
17:00
Под Гуляйполем украинские военные взяли в плен штурмовую группу РФ
15:58
Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби завершены: третий раунд — на следующей неделе
15:14
Спасатели ликвидируют последствия российских атак по всей стране
14:24
Украинские пилоты FPV-перехватчиков держат небо Донетчины под контролем
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
13:02
Российские войска приблизились к Предтечино и Ступочкам — DeepState
12:28
Reuters: переговоры в Абу-Даби прошли без прогресса
11:37
Армия РФ нанесла более полутора тысяч авиаударов и FPV-дронами по линии фронта и населенным пунктам Донецкой области
11:05
Массированная атака РФ по Киеву: без света почти 88 тысяч семей, без отопления — 6 тысяч домов
10:44
Относительно публикации «Ловушка "родственных связей"…», которая оказалась фейком
все новости
ВИДЕО
Под Гуляйполем украинские военные взяли в плен штурмовую группу РФ Под Гуляйполем украинские военные взяли в плен штурмовую группу РФ
24 января, 17:00
Кадр из видео Украинские пилоты FPV-перехватчиков держат небо Донетчины под контролем
24 января, 14:24
Иллюстративное фото Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
24 января, 13:43
«Дорога смерти» на Константиновку: логистика под огнём «Дорога смерти» на Константиновку: логистика под огнём
23 января, 23:59
Полиция показала первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу Полиция показала первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу
23 января, 21:00
Российская бронемашина в тылу на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска провели спецоперацию и поразили 14 бронемашин в тылу российской армии на Лиманском направлении
23 января, 17:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор