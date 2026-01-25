США и Украина обсуждали размещение на Донбассе миротворцев — СМИ

Одной из ключевых тем переговоров между делегациями Украины, США и России в Абу-Даби стало создание демилитаризованной зоны на востоке Украины. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

В частности, американские и украинские дипломаты рассматривали вариант ввода миротворческого контингента из нейтральных стран как альтернативу силам НАТО, против присутствия которых Москва последовательно возражает. Однако российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым заняла жесткую позицию по Донецкой области.

Москва настаивает на полном выводе украинских войск и отвергает любые схемы международного присутствия, которые не соответствуют ее условиям.

В качестве аргумента представитель российского МИД ссылается на так называемые "договоренности на Аляске", якобы достигнутые между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время их встречи прошлым летом.

Авторы материала подчеркивают, что для Киева любой компромисс в вопросе контроля над восточными территориями будет очень сложным.

Ранее сообщалось, что после переговоров 23-24 января между сторонами могут уже в ближайшее время состояться следующие встречи в Абу-Даби, и от того, как они пройдут, может зависеть то, встретятся ли вскоре Зеленский с Путиным.