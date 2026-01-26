Российского «Паука» испытают в Украине в феврале

Скриншот

Армия РФ планирует испытать в зоне боевых действий в Украине модернизированный ручной сеткомет «Паук-30Б», предназначенный для борьбы с FPV-дронами. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на НПО «Полет».



По утверждению разработчиков, конструкция устройства была существенно доработана с учетом «пожеланий военнослужащих». Ключевым изменением стала система быстрой перезарядки: теперь замена картриджа занимает около десяти секунд.



В НПО заявляют, что картриджи стали одноразовыми, что должно упростить использование сеткомета в боевых условиях. Бойцам, как отмечают разработчики, больше не требуется самостоятельно перезаряжать боеприпасы.

Кроме того, изменена форма картриджа — вместо конической она выполнена в формате магазина, что, по версии НПО, делает эксплуатацию более удобной.

Также сообщается о снижении отдачи при выстреле и удешевлении конструкции за счет доработки газодинамики. В обновленной комплектации «Паук-30Б» включает шесть выстрелов вместо четырех.



«Паук-30Б» представляет собой ручное средство противодействия беспилотникам, которое поражает цель нейлоновой сетью на дистанции до 30 метров.

В НПО «Полет» утверждают, что апробация модернизированного сеткомета в зоне боевых действий начнется в феврале, при этом дальнейшая модернизация изделия будет продолжена.

Напомним, Россия активно совершенствует технологии дипстрайков в ответ на усиление украинской ПВО.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»