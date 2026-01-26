Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российского «Паука» испытают в Украине в феврале
26 января 2026, 14:55

Российского «Паука» испытают в Украине в феврале

Скриншот Скриншот

Армия РФ планирует испытать в зоне боевых действий в Украине модернизированный ручной сеткомет «Паук-30Б», предназначенный для борьбы с FPV-дронами. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на НПО «Полет».

По утверждению разработчиков, конструкция устройства была существенно доработана с учетом «пожеланий военнослужащих». Ключевым изменением стала система быстрой перезарядки: теперь замена картриджа занимает около десяти секунд.

В НПО заявляют, что картриджи стали одноразовыми, что должно упростить использование сеткомета в боевых условиях. Бойцам, как отмечают разработчики, больше не требуется самостоятельно перезаряжать боеприпасы.

Кроме того, изменена форма картриджа — вместо конической она выполнена в формате магазина, что, по версии НПО, делает эксплуатацию более удобной.

Также сообщается о снижении отдачи при выстреле и удешевлении конструкции за счет доработки газодинамики. В обновленной комплектации «Паук-30Б» включает шесть выстрелов вместо четырех.

«Паук-30Б» представляет собой ручное средство противодействия беспилотникам, которое поражает цель нейлоновой сетью на дистанции до 30 метров.

В НПО «Полет» утверждают, что апробация модернизированного сеткомета в зоне боевых действий начнется в феврале, при этом дальнейшая модернизация изделия будет продолжена.

Напомним, Россия активно совершенствует технологии дипстрайков в ответ на усиление украинской ПВО.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Прочее
сеткомет Паук российские технологии испытания в Украине
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
08:12
В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
все новости
17:22
После продолжительной болезни умер священник ПЦУ из Краматорска
17:17
Украинский дрон ликвидировал «пингвина» ВС РФ в Донецкой области
17:10
Российская армия подтягивает резервы и усиливает давление на Покровском направлении – Сырский
16:45
Граждане из Запорожья готовили теракт в Киеве
16:36
С рейса в Москву сняли часть депортированных из США россиян
16:28
«Белые ангелы» эвакуировали семью с детьми из Алексеево-Дружковки
16:00
Армия РФ ударила по энергетике Донецкой области: часть абонентов осталась без света
16:00
Российский беспилотник БМ-35 на Starlink впервые долетел до Днепра
15:25
Кремль пытается избежать жёсткого давления со стороны США — ISW
15:25
Киев получил от Польши 130 генераторов: помощь польских волонтеров
15:21
В Донецкой области ВСУ ликвидировали гражданина Филиппин, воевавшего на стороне РФ
14:55
Российского «Паука» испытают в Украине в феврале
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
14:00
Украине нужно $120 млрд на реализацию военной стратегии в 2026 году — МОУ
13:53
Армия РФ сбросила авиабомбу на Краматорск
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
13:23
Противник атаковал вертолёты под Кропивницким дронами «Шахед»
12:40
В России сообщили об атаке ВСУ с применением высокоточных авиабомб
12:28
В Генштабе ВСУ подтвердили удар по НПЗ в Краснодарском крае
12:22
Разведка Украины назвала количество ракет «Орешник» в России
все новости
ВИДЕО
Россиянин в маскировочном плаще, напоминающем пингвина Украинский дрон ликвидировал «пингвина» ВС РФ в Донецкой области
26 января, 17:17
Удар по вертолетам ВСУ. Противник атаковал вертолёты под Кропивницким дронами «Шахед»
26 января, 13:23
Пленные оккупанты. ССО Украины провели спецоперацию в Купянске: двое россиян попали в плен
26 января, 11:44
Фото: Свято-Успенская Святогорская лавра Из скита Святогорской лавры похищены колокола, осквернен алтарь, вскрыта церковная кружка
26 января, 11:05
В Луганске гремели взрывы. Фото: скриншот В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
26 января, 08:12
Под Гуляйполем украинские военные взяли в плен штурмовую группу РФ Под Гуляйполем украинские военные взяли в плен штурмовую группу РФ
24 января, 17:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор