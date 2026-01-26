Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Киев получил от Польши 130 генераторов: помощь польских волонтеров
26 января 2026, 15:25

Фото: Виталий Кличко Фото: Виталий Кличко

Киев получил от Польши 130 генераторов различной мощности, которые в условиях энергетического кризиса в Украине и столице позволят усилить устойчивость критически важных объектов и учреждений социальной сферы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, средства на закупку оборудования собрали польские волонтеры. Всего за 10 дней около 60 тысяч граждан Польши пожертвовали 8 миллионов злотых — это почти 2 миллиона евро.

В рамках помощи столица получила оборудование разной мощности, в том числе: один дизельный генератор FD 600 D мощностью 600 кВт, один генератор FD 80 B мощностью 80 кВт, 20 генераторов FOGO FV20000TE / TRE по 20 кВт каждый, а также 108 генераторов FOGO F12000iSG мощностью по 12 кВт. Общая мощность переданного оборудования составляет 2 376 кВт.

«Сегодня в Киев прибыла первая партия генераторов, приобретенных за благотворительные средства. В ближайшее время ожидаем следующую поставку. Кроме того, уже в пути очередная помощь от Варшавы — еще 90 генераторов», — отметил Кличко.

Мэр столицы напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Украина получает системную поддержку от международных партнеров, и Польша является одним из ключевых союзников.

«Благодаря полякам украинцы получили значительный объем гуманитарной помощи, в том числе для обеспечения энергоснабжения. Также это медицинское оборудование, продукты питания и другие жизненно необходимые ресурсы», — подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, страны G7 в ближайшее время передадут Украине более 6 тысяч единиц крупного энергетического оборудования.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Места
украина-польша
Прочее
генераторы энергетическая помощь польские волонтеры
