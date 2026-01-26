Кремль пытается избежать жёсткого давления со стороны США — ISW

В Кремле опасаются усиления давления со стороны США. Создано ИИ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически признал уязвимость России перед усилением давления со стороны США, комментируя ход переговоров между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).



24 января Песков заявил, что «рефлекторная» внешняя политика Дональда Трампа якобы направлена на то, чтобы «заставить других склониться», и подчеркнул, что Россия не должна идти на уступки под подобным давлением. Он также отметил, что те, кто «сгибается» перед Трампом, будут делать это и дальше.



Аналитики ISW считают, что подобные заявления свидетельствуют о попытке Кремля одновременно демонстрировать жёсткую позицию для внутренней аудитории и при этом избежать реальных шагов со стороны США по усилению санкций и расширению военной помощи Украине.



В отчёте подчёркивается, что Москва опасается дополнительных ограничительных мер, которые могут вынудить Владимира Путина пойти на компромиссы по своим первоначальным военным целям. По оценке ISW, Запад располагает достаточными инструментами давления — от увеличения поддержки Украины до ужесточения санкций и конфискации российских активов.

Напомним, одной из ключевых тем переговоров между делегациями Украины, США и России в Абу-Даби стало создание демилитаризованной зоны на востоке Украины.