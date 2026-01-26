Армия РФ ударила по энергетике Донецкой области: часть абонентов осталась без света

Российские войска обстреляли энергетическую инфраструктуру в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В результате атаки есть обесточенные потребители в регионе.



«Там, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное оборудование в работу», – отметили в компании.

Напомним, что 25 января в результате российских обстрелов в Донецкой области двое погибших и четверо раненых.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко