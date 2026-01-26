Граждане из Запорожья готовили теракт в Киеве

Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности Украины суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества двух агентов российской военной разведки. Осужденных задержали в сентябре 2024 года в Запорожье.



Как установили контрразведка и следственные органы СБУ, злоумышленники готовили подрыв в многолюдном месте в центре Киева. Целью планируемого теракта было создание панических настроений среди жителей столицы.



По инструкции российского куратора агенты приобрели необходимые компоненты для изготовления детонирующего механизма самодельного взрывного устройства. В дальнейшем они должны были соединить его со взрывчаткой, заранее спрятанной в специально оборудованном тайнике.



Следствие установило, что задания российского ГРУ выполняли 20-летняя жительница Запорожья и ее 26-летний сожитель. В поле зрения спецслужб РФ они попали после того, как искали «легкие заработки» в Telegram-каналах, где и были завербованы.



После вербовки агенты также успели выполнить диверсионные задания — в частности, поджечь несколько автомобилей Сил обороны Украины.



Контрразведка СБУ сработала на опережение: фигурантов задержали на этапе выполнения «тестового» задания. Во время обысков у них изъяли комплектующие для детонирующего механизма, а также другие доказательства сотрудничества с российским куратором.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»