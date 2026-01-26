В Донецкой области ВСУ ликвидировали гражданина Филиппин, воевавшего на стороне РФ

Силы обороны ликвидировали в Донецкой области гражданина Филиппин. Фото: ГУР

В районе населенного пункта Новоселовка Краматорского района Донецкой области украинские военные ликвидировали иностранного наемника из Филиппин, который проходил службу в рядах российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



Оккупантом оказался Джон Патрик — гражданин Республики Филиппины. Он проходил службу в составе 9-й штурмовой роты 3-го батальона 283-го полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии.



При себе захватчик имел только оружие, боекомплект и клочок бумаги с номером подразделения, телефоном и именем командира. По данным разведки, русского языка он не знал.





По данным из его изъятых электронных устройств, его базовая подготовка длилась всего неделю, после чего иностранца без промедления отправили на передовую. На фронте Патрик получил смертельное ранение.



Ранее мы писали, что украинские военные взяли в плен российскую штурмовую группу из семи человек в районе Гуляйполя на Запорожском направлении фронта.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»