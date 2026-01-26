Российская армия подтягивает резервы и усиливает давление на Покровском направлении – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжает работу на Покровском и Очеретинском направлениях. Об этом сообщил сам Сырский.



По его словам, там российская армия сосредотачивает свои основные усилия.



«Оперативная обстановка здесь непростая. Только за прошедшую неделю на этих направлениях произошло около 400 боестолкновений. Агрессор не оставляет попыток прорыва, усиливает давление и подтягивает резервы. Наша ключевое задание – нанести врагу максимальные потери, уничтожить его резервы и последовательно снизить наступательный потенциал. Противник продолжает применять тактику продвижения малыми пехотными группами. Их своевременное выявление, сдерживание и уничтожение нуждаются в постоянном мониторинге поля боя, четкой координации подразделений и гибких тактических решениях», – заявил главком.

Напомним, что украинские войска провели спецоперацию и поразили 14 бронемашин в тылу российской армии на Лиманском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко