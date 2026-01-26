Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российская армия подтягивает резервы и усиливает давление на Покровском направлении – Сырский
26 января 2026, 17:10

Российская армия подтягивает резервы и усиливает давление на Покровском направлении – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжает работу на Покровском и Очеретинском направлениях. Об этом сообщил сам Сырский.

По его словам, там российская армия сосредотачивает свои основные усилия.

«Оперативная обстановка здесь непростая. Только за прошедшую неделю на этих направлениях произошло около 400 боестолкновений. Агрессор не оставляет попыток прорыва, усиливает давление и подтягивает резервы. Наша ключевое задание – нанести врагу максимальные потери, уничтожить его резервы и последовательно снизить наступательный потенциал. Противник продолжает применять тактику продвижения малыми пехотными группами. Их своевременное выявление, сдерживание и уничтожение нуждаются в постоянном мониторинге поля боя, четкой координации подразделений и гибких тактических решениях», – заявил главком.

Напомним, что украинские войска провели спецоперацию и поразили 14 бронемашин в тылу российской армии на Лиманском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Александр Сырский
Места
Покровское направление
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война ситуация на фронте Наступление РФ Штурмы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
08:12
В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
все новости
17:22
После продолжительной болезни умер священник ПЦУ из Краматорска
17:17
Украинский дрон ликвидировал «пингвина» ВС РФ в Донецкой области
17:10
Российская армия подтягивает резервы и усиливает давление на Покровском направлении – Сырский
16:45
Граждане из Запорожья готовили теракт в Киеве
16:36
С рейса в Москву сняли часть депортированных из США россиян
16:28
«Белые ангелы» эвакуировали семью с детьми из Алексеево-Дружковки
16:00
Армия РФ ударила по энергетике Донецкой области: часть абонентов осталась без света
16:00
Российский беспилотник БМ-35 на Starlink впервые долетел до Днепра
15:25
Кремль пытается избежать жёсткого давления со стороны США — ISW
15:25
Киев получил от Польши 130 генераторов: помощь польских волонтеров
15:21
В Донецкой области ВСУ ликвидировали гражданина Филиппин, воевавшего на стороне РФ
14:55
Российского «Паука» испытают в Украине в феврале
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
14:00
Украине нужно $120 млрд на реализацию военной стратегии в 2026 году — МОУ
13:53
Армия РФ сбросила авиабомбу на Краматорск
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
13:23
Противник атаковал вертолёты под Кропивницким дронами «Шахед»
12:40
В России сообщили об атаке ВСУ с применением высокоточных авиабомб
12:28
В Генштабе ВСУ подтвердили удар по НПЗ в Краснодарском крае
12:22
Разведка Украины назвала количество ракет «Орешник» в России
все новости
ВИДЕО
Россиянин в маскировочном плаще, напоминающем пингвина Украинский дрон ликвидировал «пингвина» ВС РФ в Донецкой области
26 января, 17:17
Удар по вертолетам ВСУ. Противник атаковал вертолёты под Кропивницким дронами «Шахед»
26 января, 13:23
Пленные оккупанты. ССО Украины провели спецоперацию в Купянске: двое россиян попали в плен
26 января, 11:44
Фото: Свято-Успенская Святогорская лавра Из скита Святогорской лавры похищены колокола, осквернен алтарь, вскрыта церковная кружка
26 января, 11:05
В Луганске гремели взрывы. Фото: скриншот В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
26 января, 08:12
Под Гуляйполем украинские военные взяли в плен штурмовую группу РФ Под Гуляйполем украинские военные взяли в плен штурмовую группу РФ
24 января, 17:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор