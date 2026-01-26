Украинская армия продвинулась в Запорожской области – ISW

Ситуация на Ореховском направлении. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись в Запорожской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 24 января, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись на южной окраине села Малая Токмачка.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Ореховском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили два штурма.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко