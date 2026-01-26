Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинская армия продвинулась в Запорожской области – ISW
26 января 2026, 18:58

Ситуация на Ореховском направлении. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись в Запорожской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 января, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись на южной окраине села Малая Токмачка.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Ореховском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили два штурма.

Напомним, что ВСУ отбили штурм российской армии с бронетехникой в городе Часов Яр Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Запорожская область
Всу ISW
Война ситуация на фронте Штурмы продвижение ВСУ
