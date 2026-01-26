Боевик «ДНР» теперь будет управлять коммунальным хозяйством в Донецке

Группировка «ДНР» назначила боевика на должность «директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства» при так называемом «министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ».



Оккупационные власти заявили, что чиновником стал Алексей Ковтун. Он с 2022 по 2023 годы воевал против ВСУ на Донбассе, а до этого был так называемым «правоохранителем ДНР».



В его биографии указано, что он — доброволец, который воевал в составе формирования «Каскад». Это подразделение, одной из особенностей которого является использование малозаметных FPV-дронов для поражения целей. «Каскад» штурмовал среди прочего Мариуполь и Угледар. Ранее оккупационные власти вручили ему медаль «За освобождение Мариуполя».

Ковтун стал «чиновником ДНР» через специальный конкурс «Донбасс. СВОи герои». Это программа стажировки, в ходе которой местные жители оккупированного Донбасса могут стать «управленцами» при «ДНР».

Как сообщалось, бывший «министр жилищно-коммунального хозяйства ДНР» Сергей Наумец обратился в суд с требованием вернуть его на должность. Ранее в оккупационной администрации обвинили его в закупке некачественной спецтехники, однако в ноябре 2023 года уголовное дело против него было закрыто с правом на реабилитацию.

Авторка: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»