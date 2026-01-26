«Безопасных мест больше нет»: в Дружковке и громаде ситуация стремительно обостряется – ГВА

Последствия удара по Дружковке. Фото: прокуратура

В Дружковской громаде на Донетчине ситуация стремительно обостряется. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



В последние дни российские войска неоднократно наносили удары по территории громады, применяя авиабомбы, реактивные системы залпового огня и FPV-дроны.



«Обстрелы охватили как частный сектор, так и объекты критической инфраструктуры, что свидетельствует о том, что безопасных зон в громаде больше не остается. За последние три дня зафиксированы не менее 10 эпизодов обстрелов. В результате вражеских атак погибли две гражданских жительницы, ранены шесть человек, среди них мужчины и женщины разных возрастов. Вражеские боеприпасы попадали в жилые кварталы, дороги, объекты хозяйствования – без привязки ко времени суток или назначению объекта. В связи с критическим ухудшением ситуации с безопасностью единственным реальным и пока возможным способом сохранить жизнь остается эвакуация», – отметили в ГВА.

Напомним, что армия РФ ударила по энергетике Донецкой области, в результате чего часть абонентов осталась без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко