«Это сафари»: российские войска атакуют машины в Дружковке и пешеходов в Константиновке – полиция

26 января 2026, 22:36

Константиновка. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ Константиновка. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ

В городе Дружковка Донецкой области сейчас очень тяжелая ситуация. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко.

По его словам, в последнее время оккупанты активно бьют по этому городу.

«За последнее время стало больше случаев, когда россияне целят в Дружковке именно по транспортным средствам. Недавно мужчина с женщиной ехали на микроавтобусе, россияне попали дроном. Мужчина погиб, а женщина доставлена ​​в больницу. Константиновка очень сильно разрушена, там «ужас и ад». Было много атак именно по гражданским. Для россиян это «сафари», это нанесения ударов FPV-дронами. Они даже не стесняются это выставлять в свои социальные сети. В Константиновке бьют просто по пешеходам, просто люди идут и по ним прилетает дрон», – сказал Дяченко.

Напомним, что в ГВА заявили, что в Дружковке и громаде ситуация стремительно обостряется, а безопасных мест больше нет.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

