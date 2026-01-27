В результате обстрелов Дружковки и Алексеево-Дружковки двое гражданских получили ранения

За сутки 26 января российские обстрелы привели к ранениям двух мирных жителей Донецкой области.

Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, пострадавшие зафиксированы в Дружковке и поселке Алексеево-Дружковка.

По данным ОВА, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 3988 жителей Донецкой области, еще 8822 человека получили ранения. Речь идет исключительно о гражданском населении.



В администрации уточняют, что общее число жертв приводится без учета временно оккупированных Мариуполя и Волновахи, где реальные потери среди мирных жителей остаются неизвестными.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали о том, как российские войска атакуют машины в Дружковке и пешеходов в Константиновке.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»