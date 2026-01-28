За сутки на Донетчине погибли четверо гражданских, есть раненые

В Донецкой области за прошедшие сутки, 27 января, погибли четыре жители, также есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 27 января россияне убили 4 жителей Донетчины: 3 в Славянске и 1 в Константиновке», — отметил он.





По словам Филашкина, еще 5 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3992 человека, получили ранения — 8827. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»