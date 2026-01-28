Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия ночью нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: есть раненые, около 700 домов без отопления
28 января 2026, 10:32

Ночью 28 января российская армия баллистической ракетой ударила по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Значительно поврежден объект гражданской инфраструктуры. Также повреждены несколько автомобилей. В результате ракетного удара произошло аварийное отключение нескольких больших котельных и в результате гидроудара – несколько больших порывов на магистралях. В городе без отопления около 700 домов.

Ранения получили 51-летняя женщина и мужчина 60 лет. Женщина в состоянии средней тяжести находится в больнице.

Напомним, что утром 28 января российская армия из РСЗО ударила по Запорожью, в результате чего повреждены многоэтажки и сгорели авто, ранены четыре человека.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

