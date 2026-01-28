Россия ночью нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: есть раненые, около 700 домов без отопления

Ночью 28 января российская армия баллистической ракетой ударила по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.



Значительно поврежден объект гражданской инфраструктуры. Также повреждены несколько автомобилей. В результате ракетного удара произошло аварийное отключение нескольких больших котельных и в результате гидроудара – несколько больших порывов на магистралях. В городе без отопления около 700 домов.



Ранения получили 51-летняя женщина и мужчина 60 лет. Женщина в состоянии средней тяжести находится в больнице.

Напомним, что утром 28 января российская армия из РСЗО ударила по Запорожью, в результате чего повреждены многоэтажки и сгорели авто, ранены четыре человека.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко