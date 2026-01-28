«Шахеды» ночью атаковали Одессу: поврежден Свято-Успенский монастырь и возникли пожары, ранены три человека

Последствия атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС

Ночью 28 января российские оккупанты дронами ударили по Одессе и области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



Повреждена жилая, социальная и припортовая инфраструктура. В частности, повреждены частный дом, административные здания, склады, здания на территории православного монастыря и легковые автомобили.



Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в Одессе ранения получили три человека – мужчины 21, 67 и 80 лет.



У них диагностировали осколочные ранения и черепно-мозговые травмы. В больницу госпитализировали 21-летнего мужчину, он в состоянии средней тяжести.



По данным ГСЧС Украины, зафиксированы разрушения на территории Свято-Успенского мужского монастыря.



На местах попаданий возникли пожары, которые потушили спасатели. К ликвидации последствий атаки привлекли 30 единиц техники и 106 спасателей.



В пресс-службе Воздушных сил ВСУ уточнили, что город атаковали дроны-камикадзе «Шахед».

Напомним, что ночью 28 января Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего есть раненые и около 700 домов остались без отопления.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко