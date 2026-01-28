Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские войска обстреляли энергетику в Донецкой области: часть абонентов без света
28 января 2026, 11:16

Ночью и утром 28 января российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

В результате ударов есть новые обесточивания в регионе.

«Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу», – заявили в компании.

Напомним, что вечером 27 января российский беспилотник ударил по городу Славянск на Донетчине, в результате чего есть погибший.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Места
Донецкая область
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Энергетика обстрелы отключения света
