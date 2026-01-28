Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в российской Воронежской области

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
28 января 2026, 12:08

Украинские военнослужащие в ночь на 28 января нанесли удар по нефтебазе «Холольская» в Хохольском районе Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

«Подразделения Силы обороны Украины били по нефтебазе «Хохольская» в Воронежской области России. Подтверждено возгорание нефтепродуктов, наблюдается густой дым», — говорится в сообщении.

Результаты удара уточняются.

Ранее мы писали, что вечером во вторник, 27 января, в Воронежской области РФ гремели взрывы из-за атаки беспилотников

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»  

