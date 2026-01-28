Удар «Шахеда» по Белогородке: погибли родители 4-летней девочки

Удар «Шахеда» по шестиэтажному жилому комплексу.

В результате удара российского дрона-камикадзе по жилому дому в селе Белогородка Бучанского района погибла супружеская пара. Их четырехлетняя дочь и 20-летний сын женщины чудом спаслись. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Киевской области Сергей Болвинов.



Атака произошла около двух часов ночи. Беспилотник типа «Шахед» попал в шестиэтажный жилой комплекс. В момент удара семья спала: родители находились на мансардном этаже, дети — ниже.



После попадания мгновенно вспыхнул пожар. Соседи помогли вывести детей из здания. Девочка находилась в состоянии сильного шока, однако физически не пострадала. Ее вместе со старшим братом осмотрел врач, госпитализация не понадобилась.



Огнем полностью уничтожены две квартиры. Остальные жители дома успели эвакуироваться. Правоохранители обнаружили обломки вражеского дрона и открыли производство по факту военного преступления.



«Каждый такой удар — это сломанные жизни, осиротевшие дети и разрушенные семьи. Мы фиксируем каждое доказательство для будущих трибуналов», — подчеркнул Болвинов.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в среду ночью, 28 января, российская армия нанесла удар по Белогородской громаде Бучанского района Киевской области. В результате обстрела погибли два человека, еще четверо пострадали.