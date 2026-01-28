ВСУ поразили сосредоточение живой силы и склад боеприпасов россиян на оккупированном Донбассе

Украинские военнослужащие поразили сосредоточение живой силы и пункт управления БПЛА в районе Великой Новоселки, а также сосредоточение живой силы россиян в Шахово и Григорьевке. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.
Кроме того, поражен состав боеприпасов российских оккупантов в районе Нижней Дуванки на захваченной Луганской области; сосредоточение живой силы россиян в районе населенного пункта Гуляйполе (Запорожская область) и пункт управления батальона в районе Березового (Днепропетровская область).
Кроме того, зафиксировано попадание в сосредоточение живой силы захватчиков в населенном пункте Колотиловка Белгородской области РФ.
Ранее мы писали, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны обстреляли склады материально-технического обеспечения подразделений захватчиков во временно оккупированном Донецке и селе Солодководное Запорожской области.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
