Премьер Словакии заявил, что Трамп «не в своём уме» — СМИ

Трамп и Фицо.

После встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил серьёзную озабоченность психическим состоянием президента США, пишет BILD.



По данным Politico, Фицо охарактеризовал поведение Трампа как «опасное» и отметил, что он «не в своём уме».



Разговор о Трампе прошёл 22 января в Брюсселе на экстренном саммите ЕС, где обсуждались трансатлантические отношения после заявлений американского лидера о возможной аннексии Гренландии.



Европейские дипломаты отмечают, что обеспокоенность «непредсказуемостью» Трампа среди глав государств растёт, независимо от личной оценки Фицо.

Напомним, Европарламент решил приостановить работу над торговым соглашением между ЕС и США в знак протеста против притязаний Дональда Трампа на Гренландию.