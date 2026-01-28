Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В оккупированном Донецке загорелся трамвай с пассажирами
28 января 2026, 15:40

В оккупированном Донецке загорелся трамвай с пассажирами

Донецкий трамвай, в котором возник пожар. Фото: «МЧС по ДНР» Донецкий трамвай, в котором возник пожар. Фото: «МЧС по ДНР»

Днем 28 января произошел пожар в трамвае в Ленинском районе оккупированного Донецка. Об этом стало известно из заявления так называемого «МЧС по ДНР».

Оккупанты утверждают, что во время остановки загорелся линейный контактор, а пассажиры оперативно покинули трамвай.

«Водитель до прибытия сотрудников МЧС при помощи огнетушителя потушил огонь на площади 0,5 квадратных метра. Никто из пассажиров не пострадал. Причину возникновения пожара установят дознаватели МЧС России», – сказали в фейковом ведомстве.

Напомним, что в Донецке коммунальным хозяйством теперь будет управлять боевик «ДНР».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Донецк
МЧС ДНР
Трамвай Пожар Оккупация
