Армия РФ из «Урагана» обстреляла Краматорск: повреждены дома и линии электропередач

28 января в 11:00 российские захватчики из РСЗО «Ураган» обстреляли частный сектор города Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Повреждены частные дома и линии электропередач.



Информация о пострадавших не поступала. Коммунальные аварийные бригады работают над ликвидацией последствия удара.

Напомним, что утром 28 января российская авиация сбросила авиабомбы на Краматорск, в результате чего повреждены дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко